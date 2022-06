Stand: 17.06.2022 15:47 Uhr Landkreis Rostock: Landrat verfügt Haushaltssperre

Der Landkreis Rostock muss sparen. Am Mittag sprach Landrat Sebastian Constien (SPD) eine Haushaltssperre für die Kreisverwaltung aus. Verpflichtungen aus Bundes- und Landesgesetzen seien dafür verantwortlich, so Constien. Die schwierige Haushaltssituation ergebe sich insbesondere aus deutlich höheren Ausgaben aufgrund der beitragsfreien Kita und aus den erheblichen Mehrkosten für Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Schon jetzt sei absehbar, dass die Ausgaben die Einnahmen im Haushaltsjahr 2022 deutlich übersteigen werden, so Constien weiter. Die Entscheidung bedeutet, dass sämtliche freiwilligen Leistungen des Landkreises nicht umgesetzt werden können. Dazu gehören unter anderem das Förderprogramm für die freiwilligen Feuerwehren sowie wichtige Investitionen zum Beispiel in den Bereichen Straßenbau und Schule. | 17.06.2022 15:46

