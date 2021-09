Stand: 16.09.2021 06:18 Uhr Landkreis Rostock: Kreistag spricht sich gegen Haushaltssperre aus

Der Kreistag des Landkreises Rostock hat sich am Mittwochabend nicht für eine Haushaltssperre ausgesprochen und das Thema zur Beratungen zurück in die Ausschüsse verwiesen. Gestiegene Kosten der Kinderbetreuung haben unter anderem zu einer Finanzierungslücke von rund 13,3 Millionen Euro im Finanzhaushalt geführt. Die Landkreisverwaltung will dieses Defizit nun ausgleichen. Einschnitte zum Beispiel bei Sozialleistungen oder bereits bewilligten Förderungen soll es aber nicht geben. Auch eine Erhöhung der Kreisumlage möchte Finanzdezernentin Anja Kerl verhindern, hieß es. | 16.09.2021 06:16