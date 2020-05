Stand: 06.05.2020 18:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landkreis Rostock: Kita-Notbetreuungsplätze werden knapp

Im Landkreis Rostock werden die Plätze für die Notbetreuung in den Kitas knapp. Die geplante Ausweitung der Betreuung von Montag (11. Mai) an könne problematisch werden, erklärte die Kreisverwaltung am Mittwochabend. Es gebe bereits einzelne Meldungen von Trägern, die keine Kinder mehr zur Notbetreuung aufnehmen können, sagte Landkreissprecher Michael Fengler auf Anfrage von NDR 1 Radio MV.

Strenge Hygieneregeln erfordern erhöhten Personalbedarf

Eine erhebliche Anzahl weiterer Träger habe mitgeteilt, dass bei ihnen die Kapazitätsgrenzen in Kürze erreicht würden. Aus den geforderten Hygieneregeln folge ein erhöhter Personal- und Raumbedarf. Das könnten die Einrichtungen aktuell nur schwer leisten, so Fengler weiter. Es werde derzeit versucht, mit den Fachberatern und Trägern Lösungen zu finden.

Rund 3.800 Kinder im Kreis in Notbetreuung

Die scharfen Hygienevorschriften und die Erweiterung des Notbetreuungsanspruchs passen jedoch aus Sicht des Landkreises oft nicht zusammen. Wie die weitere Ausweitung gemäß der Entscheidung der Landesregierung bewältigt werden kann, müssten die kommenden Tage zeigen. Derzeit sind in den Kindergärten, Krippen, Horts und der Tagespflege im Landkreis Rostock rund 3.800 Kinder in der Notfallbetreuung. Ein wachsender Bedarf im Zuge der Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen sei nicht oder nur sehr schwer zu bewältigen, so die Landkreisverwaltung.

Jedes fünfte Kita-Kind in MV in Notbetreuung

In Mecklenburg-Vorpommern war die Notbetreuung in den Kitas am 27. April ausgeweitet worden. Seitdem reicht es, wenn ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich tätig ist und eine anderweitige Kindesbetreuung nicht möglich ist - etwa weil das andere Elternteil arbeitet. Durch die Erweiterung erhöhte sich die Zahl der Kinder in Krippen, Kindergärten, Horten und Kindertagespflege deutlich. Die Quote der Kinder in der Notbetreuung beträgt nach Angaben des Sozialministeriums mittlerweile gut 20 Prozent der vor der Corona-Pandemie zur Verfügung stehenden Plätze.

