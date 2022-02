Stand: 08.02.2022 19:15 Uhr Landkreis Rostock: Geflügelpest ausgebrochen

In einem Hausgeflügelbestand in Gorow in der Gemeinde Satow (Landkreis Rostock) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Wie eine Sprecherin des Landkreises sagte, wurden eine Sperrzone und ein Beobachtungsgebiet mit strengen Auflagen für Geflügelhalter und Geflügelprodukte eingerichtet. Die zehn Hühner des Bestandes wurden tierschutzgerecht getötet. | 08.02.2022 19:15