Landkreis Rostock: Aufstallpflicht für Geflügel

Für sämtliches Geflügel im Landkreis Rostock gilt ab sofort eine Aufstallpflicht. Das teilte der Landkreis am Donnerstag mit. Grund für diese Anordnung sei die gegenwärtig hohe Zahl der nachgewiesenen Fälle von Geflügelpest im Kreis Rostock und den angrenzenden Landkreisen. Eine Ausnahme gelte für Tauben. Gewerbliche und private Halter müssen die Vögel in geschlossenen Ställen oder in gegen Wildvögel gesicherten und überdachten Anlagen halten. | 19.02.2021 17:39