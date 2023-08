Stand: 30.08.2023 15:07 Uhr Landkreis Rostock: 44 Millionen Euro für neues Verwaltungsgebäude

Der Landkreis Rostock plant für 44 Millionen Euro den Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes in Güstrow. Dafür soll auf dem sogenannten "Stahlhof"-Gelände eine Fläche gekauft werden. In dem Neubau könnten bis zu 150 Arbeitsplätze entstehen sowie eine Tiefgarage mit 100 Stellplätzen. Außerdem sollen die Volkshochschule und die Kreismusikschule dort untergebracht werden. Rund 500.000 Euro für den Ankauf der Fläche sind bereits in den Haushalt eingestellt worden. Bis Oktober will die Verwaltung ein detailliertes Konzept für das Millionenprojekt in den Ausschüssen des Kreistages vorstellen.

