Stand: 23.03.2021 06:35 Uhr Landkreis Nordwestmecklenburg: Unterricht in Schulen geht weiter

Für fast alle Schüler im Landkreis Nordwestmecklenburg beginnt wieder der Präsenzunterricht. Viele waren seit den Winterferien kaum in der Schule, da der Inzidenzwert lange über 100 lag. Nun dürfen alle Klassen der Stufen Eins bis Sechs wieder in den Unterricht - mit einer Ausnahme: Eine zweite Klasse an der Schule in Selmsdorf ist bis Ende des Monats in Quarantäne. Alle Schüler im Kreis von der 7. bis zu den Abschlussklassen sind nun auch im Wechselunterricht an den Schulen präsent. Zusätzlich zur Schulöffnung können nun auch Selbsttests durchgeführt werden. | 23.03.2021 06:35