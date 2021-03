Stand: 05.03.2021 07:56 Uhr Landkreis Nordwestmecklenburg: Quarantänefälle in Kitas und Grundschulen

Mehr als 100 Kinder müssen wegen Corona-Fällen im Landkreis Nordwestmecklenburg in Quarantäne. Betroffen sind davon allein alle 88 Kinder und 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Kita in Wismar, teilt der Landkreis mit. Auch betroffen sind Kinder einer Grundschule und einer Kita in Schönberg sowie einer Kita im Dorf Mecklenburg. Die Quarantäne ist den Angaben zufolge jeweils mindestens bis zum Freitag der kommenden Woche angeordnet worden. | 05.03.2021 07:56