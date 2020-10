Landkreis Ludwigslust-Parchim jetzt auch Risikogebiet Stand: 29.10.2020 17:32 Uhr Der Landkreis Ludwigslust-Parchim gilt als Corona-Risikogebiet. Der Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist erstmals überschritten.

Von Freitag an gelten im ganzen Kreis verschärfte Regeln. So dürfen sich maximal zehn Menschen aus zwei unterschiedlichen Hausständen miteinander treffen. In Einkaufscentern, auf Märkten und belebten Plätzen besteht die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. "Die Lage ist ernst", sagt der Landrat des Kreises Stefan Sternberg (SPD) mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. "Verzichten Sie auf alle nicht notwendigen Kontakte und Aktivitäten. Wir sind jetzt mehr denn je auf die Solidarität und das Mittun aller angewiesen."

Seit einigen Tagen freiwillig strengere Regeln

Bereits Anfang der Woche hatte der Landkreis Ludwigslust-Parchim auf steigende Infektionszahlen reagiert und verschärfte Corona-Einschränkungen beschlossen. Auf privaten Feiern in Gaststätten dürfen seitdem nur noch 25 Menschen zusammenkommen, zu Hause in der eigenen Wohnung nur noch 15. Außerdem wurde die Maskenpflicht verschärft - und zwar überall dort, wo Menschen länger und näher zusammen sind - beispielsweise in Einkaufszentren und auf Wochenmärkten auch im Freien.

Insgesamt knapp 400 Infektionen im Landkreis

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim nach Angaben des Landrates 398 Corona-Fälle registriert, das sind 32 mehr als am Mittwoch. Derzeit gibt es 147 aktive Fälle, 249 Corona-Patienten gelten als genesen, zwei Menschen sind gestorben (Stand 29.10.2020, 13 Uhr).

