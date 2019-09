Stand: 06.09.2019 05:12 Uhr

Landgericht fällt Urteile im Mordfall Maria

Das Landgericht Stralsund will heute im Prozess um den Mord an der 18-jährigen Maria aus Zinnowitz die Urteile für die beiden Angeklagten verkünden. Ein 19 und ein 21 Jahre alter Mann von der Insel Usedom sollen die Schwangere im vergangenen März aus Heimtücke und Mordlust getötet haben. Für den älteren der beiden fordern Staatsanwaltschaft und Nebenklage eine lebenslange Haftstrafe. Zudem soll eine vorzeitige Haftentlassung für den 21-Jährigen ausgeschlossen werden. Sein Verteidiger plädierte dagegen auf eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord. Zwar habe sein Mandant bei der Planung mitgewirkt, jedoch habe er die Tat nicht begehen wollen und auch nicht zugestochen, so der Anwalt.

19-Jähriger Angeklagte hatte gestanden

Für den 19-Jährigen, der vor Gericht gestanden hatte, Maria mit mehr als 30 Messerstichen getötet zu haben, fordern Staatsanwalt und Nebenklage eine Jugendhaftstrafe und die Unterbringung im Maßregelvollzug einer psychiatrischen Haftklinik. Am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte zunächst einen Großteil der Schuld auf sich genommen und gesagt, dass der Mitangeklagte während der Tat nur die Beine Marias festgehalten habe. Diese Aussage zog er im Verlauf des Prozesses zurück und belastete den 21-Jährigen.

Dieser hatte betont, er habe nur zugesehen und es nicht fassen können, dass die Tat wirklich geschehen sei. Allerdings hatten Rechtsmediziner DNA-Spuren von ihm an Marias Hose gefunden. Der Staatsanwalt wertete dies als "schweres Indiz" dafür, dass der ältere Angeklagte Maria während der Tat doch an den Beinen festgehalten haben könnte.

Gutachter stufen Angeklagte als schuldfähig ein

Das Gericht hatte zudem zwei Gutachter gehört. Sie gehen davon aus, dass der 19-Jährige auch in Zukunft extrem gefährlich sei. Bei dem Angeklagten sei ein völliger Mangel an Empathie festzustellen. Er sei extrem aggressiv und impulsiv. "Das sind Leute, um die man sich Sorgen machen muss", sagte ein Psychiater. Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung oder eingeschränkte Steuerungsfähigkeit gibt es laut einer Gutachterin dagegen nicht, auch wenn die Angeklagten betrunken waren.

21-Jähriger bittet Mutter des Opfers um Vergebung

Die Mutter von Maria hatte den beiden Angeklagten vergangene Woche im Stralsunder Landgericht zugerufen: "Ich vergebe euch nie. Ich werde euch immer hassen. Keiner gibt mir meine Tochter und mein Enkelkind zurück." Der 21-jährige Angeklagte hatte sie zuvor in seinem Schlusswort um Vergebung gebeten. Die Tat sei unverzeihlich, er habe Maria nicht geholfen, sagte er. "Ich hoffe sehr, dass Sie mir irgendwann verzeihen können."

Der Jüngere hatte zugegeben, Maria in deren Wohnung von hinten angesprungen und ein Messer in ihren Hals gerammt zu haben. Anschließend habe er wahllos zugestochen, in der Rechtsmedizin wurden 35 Stichverletzungen festgestellt. "Grausam, brutal, heimtückisch, bestialisch", nannte die Anwältin der Mutter das Verbrechen. Maria hätte einen minutenlangen Todeskampf auszustehen gehabt.

