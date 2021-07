Landeszootag: Von Lemuren, Hirschen und Hyänen lernen Stand: 30.07.2021 06:42 Uhr Die Zoos in Schwerin, Rostock und Stralsund waren dabei, aber auch der Wildpark in Güstrow und das Müritzeum. Beim Landeszootag wollten insgesamt 19 Einrichtungen auf ihre Bedeutung hinweisen - für Kinder, für die Tiere und für die Bildung.

Ohne Verluste haben sie die Pandemie bislang überstanden, zumindest ohne Verluste im Tierbestand. Und auch die Besucher sind den Einrichtungen treu geblieben. Allerdings haben die Zoos und Tierparks im Land noch sehr an den finanziellen Folgen der Schließungen im Winter zu knabbern. Das sagte der Vorsitzende des Landeszooverbandes, Tim Schikora, vom Zoo in Schwerin. Einnahmen seien auch weggefallen, weil die Gastronomie lange Zeit zu oder eingeschränkt war und Führungen nicht stattfinden konnten. Das seien wichtige Nebeneinnahmen. Das Land hatte deshalb ein Nothilfeprogramm aufgelegt, aus dem bisher gut 2,3 Millionen Euro ausgezahlt wurden.

Neuerungen im Schweriner Zoo

Im Schweriner Zoo ist in den vergangenen Monaten einiges erneuert worden. In ihrem "Rote-Liste-Zentrum" weisen die Schweriner besonders auf bedrohte Tierarten hin. Der Asiatische Löwe etwa hat dort seinen Platz, drei Weibchen und ein männlicher Löwe leben im Zoo. Die Hoffnung der Verantwortlichen ist, dass sie Nachwuchs zeugen.

Freier Eintritt hat Kinder und Jugendliche gelockt

Mit dem Angebot an Kinder bis 14 Jahre, bei freiem Eintritt die Tiergärten zu besuchen, wollten die Zoos und Tiergärten vor allem auf ihren Bildungsauftrag hinweisen. Tim Schikora sagte: "Damit unterstützen wir in unseren Zoos in besonderer Weise die Bildungsfunktion, die die Zoos als außerschulische Bildungsstandorte für junge und ältere Gäste wahrnehmen. Für die Unterstützung der Zoos durch das Land Mecklenburg-Vorpommern sind wir sehr dankbar." Folgende Einrichtungen haben sich beteiligt: Der Zoo Rostock, der Zoo Schwerin, der Zoo Stralsund, der Tierpark Ueckermünde, der Tiererlebnispark Müritz in Grabowhöfe, der Tiergarten Neustrelitz, der Tierpark Wismar, der Tierpark Wolgast, Wildlife Usedom in Trasenheide, das Tropenhaus Bansin, der Vogelpark Marlow, der Wildpark MV in Güstrow, das Deutsche Meeresmuseum und Ozeaneum in Stralsund, der Haustierpark Lelkendorf, der Heimattierpark Greifswald, der Heimattierpark Grimmen, das Müritzeum, der Naturerlebnispark Tollensetal in Mühlenhagen und der Natur Erlebnispark Gristow.

