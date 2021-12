Stand: 12.12.2021 14:41 Uhr Landesweite Lernplattform vorübergehend vom Netz

Wegen einer weltweiten IT-Sicherheitslücke hat das Bildungsministerium in Schwerin die Lernplattform "itslearning" vorsorglich vom Netz genommen. Ein Sprecher sagte am Sonntagnachmittag, das Ministerium wolle auf diese Weise sicherstellen, dass keine Attacke auf "itslearning" erfolgt. Man rechne damit, die Plattform gegen Abend wieder online stellen zu können. Hintergrund ist eine jüngst entdeckte Sicherheitslücke in einer Java-Anwendung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sprach am Sonnabend von einer "extrem kritischen Bedrohungslage". Zahlreiche Server seien bedroht. | 12.12.2021 14:41