Landesweite Ehrenamtskarte in MV kommt 2020

In Mecklenburg-Vorpommern wird es voraussichtlich von 2020 an eine landesweite Rabattkarte für Ehrenamtler geben. Nach Angaben von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) ist Mecklenburg-Vorpommern unter den neuen Bundesländern führend im Bereich des freiwilligen Engagements. Rund 43 Prozent der Menschen engagieren sich demnach in Sport- und Kulturvereinen, in sozialen und Umwelt-Organisationen, in Freiwilligen Feuerwehren, im Katastrophenschutz oder in regionalen Initiativen. Diesen für den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft so wichtigen Einsatz wolle sie mit einer landesweiten Anerkennung zusätzlich würdigen, so Drese weiter bei der Vorstellung des Konzepts.

Andere Bundesländer als Vorbild

Die Karte soll das Format einer Scheckkarte haben und dem Inhaber Rabatte beim Einkaufen und Nachlässe etwa bei Eintrittspreisen ermöglichen. Dem Entwurf zufolge ist sie personengebunden und landesweit drei Jahre lang gültig, für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren nur ein Jahr lang. Man orientiere sich an dem Vorbild vieler anderer Bundesländer, herausragendes Engagement in Vereinen, Verbänden oder örtlichen Initiativen zu würdigen, sagte Sozialministerin Drese.

Landtag muß noch über Konzept entscheiden

Sie wolle jetzt möglichst viele Unternehmen und Institutionen als Partner gewinnen, wie zum Beispiel Einrichtungen des Handels und der Gastronomie, Museen, Theater oder auch Schwimmbäder. Die Landesregierung hatte am Dienstagvormittag dem Konzept für die landesweite Ehrenamtskarte zugestimmt. Über die Ausgestaltung war über ein Jahr lang debattiert worden, unter anderem bei Bürgerforen und Ehrenamtsmessen. Die Vorlage geht nun zur Beratung und zur Beschlussfassung an den Landtag. Für die Einführung der Ehrenamtskarte will das Land von 2020 bis 2023 knapp 2,9 Millionen Euro bereitstellen.

Zustimmung und Kritik von der Opposition

Die Linksfraktion im Schweriner Landtag begrüßte die Pläne. Die Linken-Abgeordnete Jeannine Rösler monierte jedoch die geplante Finanzierung aus dem befristeten Strategiefonds. Die AfD im Landtag kritisierte das Konzept als zu unklar formuliert. Außerdem bedeute es einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand, wenn es darum geht, die Eignung für eine Ehrenamtskarte nachzuweisen.

MV im Bundesvergleich hinten

Bislang gibt es Ehrenamtskarten nur auf kommunaler Ebene, zum Beispiel in Rostock, Schwerin, Parchim und im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern ist eines von nur noch vier Bundesländern, in denen es keine landesweit gültige Karte gibt.

