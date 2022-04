Stand: 26.04.2022 07:26 Uhr Landesweit Proteste gegen Corona-Politik

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagabend mehrere Hundert Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Die meisten Teilnehmer zählte die Polizei in Rostock und Schwerin mit jeweils rund 450. Weitere Proteste gab es unter anderem in Neubrandenburg, Wismar und Anklam. Nach Polizeiangaben gab es keine Zwischenfälle. | 26.04.2022 07:25