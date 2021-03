Stand: 30.03.2021 06:57 Uhr Landesweit Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Im ganzen Land sind am Montagabend wieder hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die aus ihrer Sicht unangebrachten Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Polizei zählte insgesamt rund 620 Teilnehmer in acht Orten. Die größten Proteste gab es mit rund 200 Beteiligten in Rostock, 150 Menschen nahmen in Wismar und 100 in Hagenow an den Protesten teil. Deutlich weniger waren unter anderem in Stralsund, Neubrandenburg, Waren, Greifswald oder Wolgast unterwegs. Wegen der Corona-Auflagen wurde die Veranstaltung der Querdenker in Rostock zunächst in zwei Kundgebungen getrennt. Später löste die Versammlungsleitung laut Polizei wegen Überschreitens der erlaubten Personenzahl von 50 je Kundgebung die Ansammlung auf. Wie es hieß, kam es landesweit nicht zu größeren Zwischenfällen. Es habe jedoch mehrere Platzverweise sowie Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnungen gegeben. | 30.03.2021 6:55

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 30.03.2021 | 06:00 Uhr