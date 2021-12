Stand: 12.12.2021 12:08 Uhr Landesweit Andachten für verstorbene Kinder

Auch in Mecklenburg-Vorpommern wird am zweiten Sonntag im Dezember der verstorbenen Kinder gedacht. Vielerorts haben vor allem die Kirchen Raum für die gemeinsame Trauer geschaffen. In der Winterkirche in Wismar und in der Thomaskappelle des Schweriner Doms beginnen die Gedenkfeiern um 17 Uhr. In Stralsund können sich Betroffene um 14 Uhr auf dem Zentralfriedhof zusammenfinden und im Greifswalder Dom beginnt die Andacht um 15 Uhr. In Barth findet am Abend ein Gedenkgottesdienst in der Katholischen Kirche statt. | 12.12.2021 12:05