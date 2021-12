Stand: 14.12.2021 13:32 Uhr Landesweit 3G-Kontrollen in Bussen und Bahnen

Landesweit wird in Mecklenburg-Vorpommern heute in Bussen, Straßen- und Eisenbahnen die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert. Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Der Aktionstag wird durch die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und die Bundespolizei unterstützt. Verkehrsminister Reinhard Meyer (SPD) appellierte an die Bevölkerung, die Kontrolleure zu unterstützen: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖPNV setzen die coronabedingten Anforderungen um. Jedes freundliche Wort der Fahrgäste hilft den Kontrolleuren ihren Job zu machen." | 14.12.2021 13:25