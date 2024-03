Stand: 01.03.2024 09:17 Uhr Landesverkehrswacht für Beschlagnahme von Autos nach Raserei

Wer extrem rast, riskiert in Österreich ab sofort den Verlust seinen Autos - bei Tempoverstößen von mehr als 80 Stundenkilometern in Ortschaften oder 90 außerhalb. Das Auto kann dann beschlagnahmt und auch versteigert werden. In Dänemark gibt es die Regelung schon seit einiger Zeit - dort gelten noch schärfere Tempogrenzen. Die Landesverkehrswacht in Mecklenburg-Vorpommern befürwortet die Beschlagnahme von Autos nach drastischer Raserei.

