Stand: 13.03.2021 12:07 Uhr Landestourismusverband: Ernüchternde Bilanz nach Online-ITB

Die diesjährige Online-Auflage der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin ist in Mecklenburg-Vorpommern auf Vorbehalte gestoßen. Eine rein digitale Börse wie in diesem Jahr sei kein Zukunftsmodell, so der Chef des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf. Den geringeren Kosten stünden technische Tücken, ein hoher organisatorischer Aufwand und weniger Geschäftskontakte gegenüber. Corona-bedingt hatte sich die Zahl der Teilnehmer-Länder mit 120 fast halbiert. | 13.03.2021 12:07