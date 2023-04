Stand: 19.04.2023 13:16 Uhr Landesstraße bei Lübesse nach Lkw-Unfall gesperrt

Auf der Landesstraße 72 zwischen Lübesse und Schwerin ist am Mittag ein Lkw in eine Baumreihe gefahren. Der Fahrer ist im Wagen eingeklemmt. Die Rettungsarbeiten laufen derzeit noch. Ein Rettungshubschrauber steht vor Ort für den Transport in ein Krankenhaus bereit. Die Landesstraße ist derzeit voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt, die Umleitung über Hasenhäge, Sülte, Ülitz und Lübesse zu nehmen.

