Landessportbund MV trauert um Ehrenpräsidenten Stand: 20.07.2021 15:04 Uhr Der Landessportbund MV trauert um seinen Ehrenpräsidenten. Wolfgang Remer ist im Alter von 76 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben.

Erst am Dienstag wurde bekannt, dass Remer bereits am 10. Juli gestorben ist. Der Landessportbund würdigte ihn für sein außerordentliches Engagement. Sein Wirken sei "die Grundlage für die heute gut funktionierenden Sportstrukturen in MV", heißt es in einer Mitteilung.

Remer gelang es, den Sport in MV neu aufzustellen

Remer wurde 1990 erster LSB-Präsident. Als vielen Sportvereinen nach dem Ende der DDR Geld und Mitglieder wegbrachen, ist es Remer gelungen, den Sport im Mecklenburg-Vorpommern neu aufzustellen. 2016 trat er nach 26 Jahren im Amt nicht noch einmal an und übergab an seinen Nachfolger Andreas Bluhm. Remer blieb bis zuletzt Ehrenpräsident.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 20.07.2021 | 15:00 Uhr