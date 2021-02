Stand: 09.02.2021 13:00 Uhr Landesregierung verteilt FFP2-Schutzmasken an alle Haushalte

Die Landesregierung hat im Landkreis Vorpommern-Greifswald damit begonnen, an jeden Haushalt jeweils sechs FFP2-Schutzmasken zu verteilen. Bis zum 20. Februar sollen dann alle Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern per Postwurfsendung mit dem Corona-Schutzmasken aus Beständen des Landes versorgt sein. Wer älter als 59 Jahre ist oder an gewissen Krankheiten erkrankt ist, kann sich zusätzlich für zwei Euro zusätzliche Masken bei einer Apotheke abholen. Die Gutscheine dafür werden derzeit von der Bundesregierung verschickt.| 09.02.2021 13:02