Stand: 12.06.2021 07:38 Uhr Landesregierung schickt fehlerhafte Corona-Masken zurück

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat 370.000 fehlerhafte Corona-Schutzmasken zurück an den Bund geschickt. Das berichtet die Schweriner Volkszeitung unter Bezug auf das Innenministerium. An den Masken seien Geruchsbelastungen festgestellt worden, Anwendungshinweise hätten gefehlt und Verpackungen seien fehlerhaft gewesen. Auch andere Bundesländerhaben bereits Millionen minderwertige Schutzmasken an den Bund zurückgeschickt. Niedersachsen hat 17 Millionen Exemplare aussortiert, in Schleswig-Holstein waren es vier Millionen | 12.06.2021 07:40