Landesregierung macht weitere Hilfe für Werften frei Stand: 31.03.2021 05:05 Uhr Die Regierung des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat grünes Licht für die erneute finanzielle Unterstützung der MV-Werften gegeben. Damit soll unter anderem ein drohender Baustopp der "Global 1" verhindert werden.

Die MV-Werften bekommen weiteres Geld als Überbrückungshilfe. Das gab Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag bekannt. Der asiatische Mutterkonzern Genting darf demnach 35 Millionen aus der sogenannen Lockbox nehmen. Dabei handelt es sich um ein verpfändeten Konto mit privatem Kapital, das Genting als Sicherheit eingezahlt hat. Das Wirtschaftsministerium in Schwerin hat grünes Licht dafür gegeben, um ausstehende Rechnungen von Zulieferern bezahlen zu können, erklärte Glawe. Das Geld ist außerdem für den Weiterbau des Kreuzfahrtschiffes "Global 1" gedacht. Es soll einer der weltweit größten Kreuzliner werden und liegt zur Zeit auf der Werft in Wismar.

Landesregierung hofft auf Wirtschaftsfonds

Die Corona-Pandemie hat die MV-Werften in eine schwere Krise gestürzt. Ein Großteil der insgesamt 3.000 Beschäftigten an den drei Standorten im Land ist seit einem Jahr in Kurzarbeit, 1.200 von ihnen droht laut Sanierungskonzept die Entlassung. Die Landesregierung bürgt bereits für Millionenkredite und ist bemüht, die MV-Werften unter den Corona-Rettungsschirm des Bundes, den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), zu bringen. Voraussetzung dafür ist, dass Genting den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern fortführen kann. Das dazu notwendige Gutachten wurde mehrfach angekündigt, liegt aber noch nicht vor.

