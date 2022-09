Landesregierung legt Corona-Plan für Herbst und Winter vor Stand: 06.09.2022 05:18 Uhr Die rot-rote Landesregierung berät heute über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) will einen Strategie-Plan vorlegen.

Impfen und Testen gehören dazu, gleichzeitig will das Land ständig im Rahmen der sogenannten Surveillance einen genauen Blick über die Infektionslage haben. Schärfere Maßnahmen sind in Dreses Acht-Punkte-Strategie-Plan nicht vorgesehen - das Land stützt sich vorerst auf die Maßnahmen des Bundes - das ist die Maskenpflicht im Nahverkehr oder in Gesundheitseinrichtungen. Eine Ausdehnung der Maskenpflicht beispielsweise auf Geschäfte ist nicht vorgesehen.

Drese: Imfpstrukturen sollen aufrecht erhalten bleiben

Die Ministerin hatte einen Corona-Expertenrat aus renommierten Wissenschaftlern des Landes damit beauftragt, über den Sommer geeignete Schutzmechanismen zu entwickeln. Zusammen mit den Vorgaben im neuen Infektionsschutzgesetz des Bundes sollen die Vorschläge in ein Maßnahmenpaket zur Corona-Bekämpfung münden. Nach Überzeugung Dreses werden Impfungen und Tests weiterhin eine große Bedeutung bei der Bekämpfung der Pandemie haben. Mecklenburg-Vorpommern halte deshalb seine Impfstrukturen auch aufrecht, sagte sie.

MV mit höchster Inzidenz bundesweit

Die bisherige Corona-Schutzverordnung des Landes, die wegen ihrer detailreichen, unübersichtlichen Regelungen massiv in der Kritik steht, gilt noch bis zum 16. September. Mecklenburg-Vorpommern hatte laut RKI-Angaben vom Montag bundesweit die höchste 7-Tage-Inzidenz bei den Infektionen. Seit Pandemie-Beginn sind im Land mehr als 2.400 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.09.2022 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus