Stand: 20.06.2022 10:02 Uhr Landesregierung lädt zum Sommerfest in Berlin

Etwa 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und ehrenamtlichen Institutionen werden heute Abend zum Sommerempfang der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin erwartet. Nach Angaben der Staatskanzlei gibt der Nordosten mit der Veranstaltung in seiner Landesvertretung den Auftakt für eine Reihe sommerlicher Empfänge der Bundesländer in der Bundeshauptstadt. Die Treffen dienen der Kontaktpflege und der Präsentation länderspezifischer Besonderheiten. Mecklenburg-Vorpommern stellte in der Vergangenheit oft seine touristischen Attraktionen und kulturellen Angebote heraus. | 20.06.2022 10:01