Stand: 26.08.2020 15:43 Uhr - NDR 1 Radio MV

Landesregierung kämpft für Erhalt der Werftjobs

Die rot-schwarze Landesregierung setzt weiter auf millionenschwere Hilfen des Bundes für die angeschlagenen MV Werften. Konkret geht es um Staatshilfen in Höhe von 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Diese Gelder aus dem Corona-Rettungsschirm des Bundes sollen den Finanzbedarf der Werften bis April 2021 decken. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erklärte mit Blick auf die Lage der Werften, dort, wo es wirtschaftlich und rechtlich möglich sei, werde die Landesregierung dafür kämpfen, dass die Arbeitsplätze erhalten blieben. Garantieren könne das Land das aber nicht.

MV Werften: Genting strebt Verkauf ans Land an NDR Info - 26.08.2020 14:00 Uhr Der wegen der Corona-Krise in Finanznöte geratene Genting-Konzern will die MV Werften offenbar an das Land Mecklenburg-Vorpommern verkaufen. Reporterin Carolin Kock mit Einzelheiten.







Glawe zeigt sich zuversichtlich

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) zeigte sich zuversichtlich, dass es trotz der Turbulenz beim Werften-Mutterkonzern Genting Hongkong gelingen werde, den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern erneut zu unterstützen. Für die Rettung der Werftenstandorte und Belegschaften in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund zieht Glawe auch eine staatliche Beteiligung in Betracht. Denkbar sei demnach eine stille Beteiligung des Bundes, wie dies auch bei der Lufthansa der Fall sei. Glawes Angaben zufolge werden in der kommenden Woche Vertreter der Genting-Geschäftsführung aus Hongkong in Deutschland erwartet, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Am Freitag kommt der Finanzausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen.

Genting Corona-bedingt in finanzieller Schieflage

Seit 2016 gehören die Werften in Stralsund, Warnemünde und Wismar zum Genting-Konzern aus Honkong, der im Nordosten Kreuzfahrtschiffe für den eigenen Bedarf bauen lässt. Die erteilten Aufträge reichten weit in die Zukunft und versprachen sichere Arbeitsplätze für zuletzt insgesamt 3.100 Beschäftigte. Die Corona-Krise hat die asiatische Firma in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, denn der Mischkonzern verdient zur Zeit Corona-bedingt kaum Geld mit Kreuzfahrten, Vergnügungsparks oder Kasinos. Seit März ruhen die Arbeiten auf den MW Werften, für die Mitarbeiter ist noch bis Ende des Jahres Kurzarbeitergeld beantragt. In der vergangenen Woche hatte der Mutterkonzern erklärt, alle Zahlungen an Gläubiger vorübergehend einzustellen.

Kredite des Landes mit Werft-Anteilen absichern

Gleichzeitig wehren sich die MV Werften gegen Berichte, Genting wolle seine Werften-Anteile an das Land abstoßen. In einer internen Information an die Mitarbeiter heißt es offenbar, es sei lediglich überlegt worden, die angepeilten Kredite des Bundes mit den Anteilen abzusichern.

Glawe: Insolvenzdebatte in der Öffentlichkeit schädlich

Glawe warnte davor, die Lage bei den MV Werften und Genting zu dramatisieren. Weder der Mutterkonzern Genting Hongkong noch die MV-Werften haben einen Insolvenzantrag gestellt. Der Ball sollte jetzt flachgehalten werden, um Genting nicht medial in Schwierigkeiten zu bringen, so der CDU-Politiker. Dass diese Debatte in der Öffentlichkeit geführt werde, sei schädlich, so Glawe.

Opposition fordert Konzept für Erhalt der Werften

AfD-Fraktionschef Nikolaus Kramer forderte von der Landesregierung mehr Transparenz. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg sprach sich ebenfalls für Sicherheiten für die Werftstandorte und die Belegschaft sowie Zuliefererbetriebe aus, forderte aber von der Landesregierung neue Konzepte für die Zukunft der maritimen Industrie in Mecklenburg-Vorpommern.

Werft-Mitarbeiter entspannt - Kritik an mangelnder Transparenz

Die Werft-Mitarbeiter, die heute am Standort Wismar aus der Frühschicht kamen, sehen der Zukunft relativ entspannt entgegen. Sie wollten abwarten und seien hoffnungsvoll, sagten sie gegenüber NDR 1 Radio MV. Einige Subunternehmer kritisieren aber die Informationspolitik. Es fehle Transparenz, so der Vorwurf. Man wisse nie, woran man ist. Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD), sagte, er sei zwar in Sorge um den Standort, glaube aber weiter fest daran, dass es eine Lösung geben wird. Andere Lokalpolitiker der Hansestadt halten sich mit Äußerungen zurück. Sie wollen abwarten, ob die Gelder aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes fließen.

