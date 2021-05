Landesregierung in MV berät weitere Lockerungen Stand: 20.05.2021 04:50 Uhr Die Corona-Inzidenz ist in Mecklenburg-Vorpommern unter den wichtigen Wert von 50 gefallen. Die rot-schwarze Landesregierung wird nun doch früher lockern als geplant. Bereits heute soll das Kabinett Einzelheiten beschließen.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit einem halben Jahr wieder landesweit unter die Marke von 50 gesunken. Wegen des deutlichen Rückgangs hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) weitere Lockerungen angekündigt. Sie habe das Kabinett deshalb gebeten, zu einer Sondersitzung zusammenzukommen, teilte sie am Mittwochabend mit. Bereits heute soll das Kabinett Einzelheiten beschließen.

Schule für obere Jahrgänge

Schwesig sagte, dass nach den Pfingstferien in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 auch die oberen Jahrgänge der Klassen sieben bis neun zurückkehren sollen. "Ich freue mich sehr darüber, dass die Inzidenz im Land jetzt schneller als erwartet unter 50 gesunken ist. Das zeigt, dass der Lockdown richtig war."

Sport, Kultur und Tourismus

Weitere Entscheidungen über Öffnungsschritte sind Schwesig zufolge am Wochenende geplant. Dann steht der Sport im Vordergrund, in der kommenden Woche dann die Kultur und der Tourismus. Was in diesen Bereichen genau zu welchem Zeitpunkt gelockert werden könnte, ließ die Regierungschefin noch offen.

Druck von Verbänden

Der Druck auf die Landesregierung war zuletzt von Tag zu Tag gestiegen, zahlreiche Verbände und Politiker hatten frühere Entscheidungen gefordert. In der vergangenen Woche getroffene Lockerungen, wonach der Tourismus beispielsweise zum 7. Juni den Betrieb hochfahren dürfe, sowie die für Ende des Monats geplanten nächsten Gespräche der Landesregierung waren vielen zu spät.

Erste Lockerungen ab heute

Kleinere Lockerungen treten indes in Kraft. Von heute an dürfen sich wieder Menschen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Außerdem dürfen einheimische Dauercamper in ihren Wohnwagen übernachten und Hansa Rostock am Sonnabend vor Zuschauern spielen. Das hatte die rot-schwarze Landesregierung am Dienstag beschlossen.

