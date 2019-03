Stand: 15.03.2019 06:43 Uhr

Landesregierung plant Konzept gegen Mobbing

Der Landtag in Schwerin schließt seine dreitägige Plenardebatte heute ab. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU befassen sich die Abgeordneten mit Mobbing an Schulen und der Notwendigkeit, wirksame Strategien dagegen zu entwickeln. Die bisherigen Angebote sollten nach dem Willen von SPD und CDU auf den Prüfstand gestellt werden. Außerdem soll an allen Schulen ein verbindlicher Anti-Mobbing-Tag einführt werden.

Links Link Landtag MV - Debatten im Parlament live Alle Themen, alle Beiträge, alle Politiker in Wort und Bild - Live-Übertragung der Debatten im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. extern

Crivitzer Mobbingfall rückt Thema in den Fokus

Erst Anfang der Woche hatte ein jahrelang andauernder Fall von Mobbing an einer Schule in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) für Diskussionen gesorgt. Die oppositionelle Linke beantragte eine Debatte zur Angleichung der Lebensverhältnisse im ganzen Land. Zudem will sie sich für die Einführung einer sogenannten Hygieneampel stark machen. Den Defiziten bei der Schwimmfähigkeit bei Kindern im Nordosten will die Fraktion Freie Wähler/BMV entgegenwirken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.03.2019 | 06:00 Uhr