Stand: 13.10.2020 15:42 Uhr Landesregierung beschließt höchste Neuverschuldung

In Folge der Corona-Krise macht Mecklenburg-Vorpommern die höchsten Schulden in der Geschichte des Landes. Das Kabinett beschloss nun einen weiteren Nachtragshaushalt mit neuen Krediten in Höhe von 2,15 Milliarden Euro. Damit verschuldet sich das Land im Rahmen des Doppelhaushaltes 2020/2021 mit insgesamt 2,85 Milliarden Euro. Im April hatte der Landtag bereits der Kreditaufnahme von 700 Millionen Euro zugestimmt. Der zweite Nachtrag soll Ende Oktober in das Parlament eingebracht und voraussichtlich im Dezember abschließend behandelt werden. | 13.10.2020 15:41