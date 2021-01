Landesregierung berät über neue Corona-Regeln Stand: 08.01.2021 06:53 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern wird heute über die Umsetzung der neuen Corona-Regeln beraten. Bei den Kontaktbeschränkungen sollen Kinder nicht mitgezählt werden, auch bei den Schulen gibt es Abweichungen.

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung berät heute in einer Videokonferenz mit Vertretern von Kommunen, Gewerkschaften und Wirtschaft über neue Corona-Regeln. Grundlage sind die am Dienstag beschlossenen Vereinbarungen von Bund und Ländern. Die Vereinbarungen der Länderchefs mit der Kanzlerin müssen noch in einer eigenen Landes-Verordnung festgeschrieben werden.

Abweichung bei Kontaktbeschränkung: Kinder zählen wohl nicht mit

Mecklenburg-Vorpommern wird die Regeln weitgehend übernehmen. Dazu gehören auch Ausgangsbeschränkungen für Gebiete mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Aktuell betroffen ist davon der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Diskussionen gibt es über die verschärften Kontaktbeschränkungen, nach denen sich Angehörige eines Haushalts nur noch mit einer weiteren Person treffen dürfen, wobei auch Kinder mitgezählt werden. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es möglicherweise Ausnahmen - vor allem, um getrennte lebende Paare mit Kindern zu entlasten oder Großeltern, die sich um ihre Enkel kümmern. Im Landtag einigten sich SPD, CDU und Linke darauf, dass Kinder nicht zu den Kontaktpersonen zählen sollen.

Abschlussklassen dürfen in die Schule

Auch bei den Schulen geht Mecklenburg-Vorpommern einen eigenen Weg: Abschlussklassen können von nächsten Montag an wieder in die Schule. Die Klassen 1 bis 6 sollen vom 18. Januar zurückkehren, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der Inzidenzwert unter 50 liegt - im Moment ist das nur in Rostock der Fall.

Neuregelungen voraussichtlich ab Sonntag in Kraft

Offen ist noch, wann die neue Landesverordnung in Kraft treten soll. Dies muss nach Angaben der Staatskanzlei spätestens am Montag geschehen, ein früherer Zeitpunkt ist jedoch grundsätzlich möglich. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geht davon aus, dass die neuen Regeln am Sonntag in Kraft treten können.

