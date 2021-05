Landesregierung berät über Lockerungen für Geimpfte Stand: 04.05.2021 06:01 Uhr Nach dem OVG-Beschluss zu geimpften Zweitwohnungsbesitzern will die Landesregierung die entsprechenden Reglungen anpassen. Das Kabinett beschäftigt sich außerdem mit dem Brandschutz in großen Ställen.

Mecklenburg-Vorpommerns rot-schwarze Landesregierung berät heute über weitere Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte. Nach Informationen des NDR werden die strikten Einreiseregeln für sie gelockert.

Reaktion auf OVG-Beschluss

Die Regierung setzt damit Vorgaben des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Greifswald um. Die Richter hatten am vergangenen Freitag entschieden, dass Geimpfte, die eine Zweitwohnung im Land besitzen, nicht an der Einreise gehindert werden dürfen. Eine entsprechende Regelung in der bisherige Corona-Landesverordnung sei willkürlich. Die Landesregierung werde den Hinweis der Richter, für vollständig geimpfte Menschen Erleichterungen vorzunehmen, umsetzen, hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) angekündigt.

Mehr Impfstofflieferungen als erwartet

Für alle vollständig Geimpften soll auch das Verbot von Tagesausflügen nach Mecklenburg-Vorpommern fallen. Übernachtungen sollen aber wegen der weiter geschlossen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen auch für sie nicht möglich sein. Unterdessen rechnet Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mit einer Entspannung bei der Impfstoffversorgung. Durch die zuletzt von Biontech/Pfizer angekündigte Produktionssteigerung kämen bis Ende Juni 240.000 Dosen mehr nach Mecklenburg-Vorpommern als erwartet.

Initiative für besseren Brandschutz in großen Ställen

Ein weiteres Thema der Kabinettssitzung ist eine Bundesratsinitiative zum Brandschutz in Stallanlagen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) strebt an, dass vor allem die Vorgaben für große Nutztierbetriebe verschärft werden. Dafür müssten das Bundesemissionsschutzgesetz und das Baugesetzbuch geändert werden. Am Freitag soll sich der Bundesrat mit der Initiative befassen. Hintergrund ist der Großbrand in der Schweinezuchtanlage Alt Tellin Ende März, bei dem 55.700 Schweine in den Flammen verendeten.

