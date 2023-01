Landesregierung berät über Eckpfeiler für neuen Doppelhaushalt Stand: 17.01.2023 10:00 Uhr Das Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern berät über den Haushalt der kommenden beiden Jahre. Schon jetzt ist klar: Finanzminister Heiko Geue muss weiter sparen, die Ministerien müssen bei den Ausgaben kürzen.

Energiekrise, Folgen der Inflation und die Wirtschaftsflaute - die dicken Jahre sind vorbei. Allein für 2024 rechnet Finanzminister Heiko Geue (SPD) mit einer Summe von 440 Millionen Euro, die eingespart werden muss. Die angepeilten und schon verabredeten 150 Millionen Euro, die alle Ministerien aus ihren Etats rausstreichen müssen, reichen nicht.

Verfahren für Nachbesetzungen sorgt für Unruhe

In einem Runderlass kurz vor Weihnachten meint Geue, es gebe keine Spielräumen und es stünden schwierigen Entscheidungen an. Zusätzlich sorgt Geue mit einem neuen Verfahren für die Nachbesetzugen von freiwerdenden Stellen für Unruhe. Im Justizministerium beispielsweise gibt es die Sorge, das Geue durch die kalte Küche Posten streichen will.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.01.2023 | 09:00 Uhr