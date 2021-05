Landesregierung MV korrigiert Corona-Einreiseregeln Stand: 12.05.2021 16:22 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung hat die Einreisemöglichkeiten für geimpfte und genesene Zweitwohnungsbesitzer und Tagestouristen erweitert. Die alte Regelung hatte bundesweit für Unverständnis gesorgt.

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Kinder ihre geimpften oder von Covid19 genesenen Verwandten begleiten, wenn sie als Tagestouristen oder als Zweitwohnungsbesitzer nach Mecklenburg-Vorpommern wollen. Bislang war dies für Kinder nicht möglich. Pünktlich zum Himmelfahrtswochenende macht die Landesregierung einen Rückzieher: Die Kinder können nun doch mit in den Zweitwohnsitz kommen. Ab einem Alter von sechs Jahren ist dafür jedoch ein negativer Schnelltest nötig, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Am Donnerstag soll die neue Regelung in Kraft treten.

Mehr Genesene dürfen einreisen

Neu ist zudem, dass nicht nur vollständige geimpfte Menschen als Tagestouristen einreisen oder ihre Ferienwohnung aufsuchen dürfen, sondern auch Genesene in den ersten sechs Monaten nach ihrer Gesundung. In dieser Zeit ist keine Impfung möglich. Danach genügt den Angaben zufolge eine Spritze, um als vollständig geimpft zu gelten. Am 7. Juni fallen die Beschränkungen für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper aus anderen Bundesländern ganz weg, wie die Landesregierung bereits am Dienstag beschloss.



Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.05.2021 | 17:00 Uhr