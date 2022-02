Landesregierung MV bereitet sich auf Flüchtlingswelle vor Stand: 24.02.2022 17:39 Uhr Aufgrund des Konflikts in der Ukraine werden abgelehnte Asylbewerber bis auf weiteres nicht von Mecklenburg-Vorpommern dorthin abgeschoben.

Mecklenburg-Vorpommern wird vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr in die Ukraine abschieben. "Wir haben gegenüber den zuständigen Ausländerbehörden in den Landkreisen und kreisfreien Städten angeordnet, Rückführungsmaßnahmen in die Ukraine auszusetzen", teilte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Donnerstag mit. Dies gelte auch für bereits geplante Maßnahmen. Nach Angaben des Flüchtlingsrats halten sich in Mecklenburg-Vorpommern derzeit 700 Menschen aus der Ukraine auf, die eigentlich ausreisen müssen.

Krisentreffen mit den Kommunen

Der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), kündigte Gespräche mit den Kommunen an. Das Land müsse sich für den Fall vorbereiten, dass eine größere Zahl von Schutzsuchenden nach Mecklenburg-Vorpommern komme. Außerdem müsse das Land damit rechnen, dass die rund 260 Bundeswehrsoldaten, die bei der Bewältigung der Corona-Pandemie helfen, ersetzt werden müssen.

Appell des Flüchtlingsrats

Die Vorsitzende des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern, Ulrike Seemann-Katz, begrüßte den Abschiebestopp für hier lebende Ukrainer, die eigentlich ausreisen müssten. Da voraussichtlich weitere Flüchtlinge nach Mecklenburg-Vorpommern flüchten werden, appellierte sie bei NDR MV Live: "Stellen Sie Geflüchteten Wohnungen zur Verfügung, vermieten Sie auch an Flüchtlinge." In vielen Kommunen sei in den Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete kaum noch Platz.

