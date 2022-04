Landesregierung MV berät 3G-Regel in Hotels und Kulturbranche Stand: 12.04.2022 05:50 Uhr Die rot-rote Landesregierung berät am Vormittag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Zur Debatte steht, ob die 3G-Regel in Hotels und in der Kulturbranche weiterhin notwendig ist.

Mit dem Start in die Urlaubs-Saison zu Ostern streicht das Land die 3G-Regel in Cafés, Restaurants und Gaststätten. Auch Ungeimpfte haben ab Gründonnerstag ohne Test Zugang. Anlass sind die weiter zurückgehenden Corona-Zahlen. Deshalb berät das Kabinett auch darüber, ob die 3G-Regel - außer in Krankenhäusern oder Pflegeheimen - weitgehend abgeschafft wird. Noch gilt sie beispielsweise beim Frisör, in Kinos und Theatern.

Dehoga-Präsident Schwarz sieht Wettbewerbsnachteil

Seitdem klar ist, dass die 3G-Regel in der Gastronomie wegfällt, verlangen andere Branchen eine Gleichbehandlung. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, sieht momentan im Vergleich zu anderen Bundesländern einen klaren Wettbewerbsnachteil für die Gastgeber im Nordosten. Denn anderswo wird bereits nicht mehr zwischen geimpften und ungeimpften Gästen unterscheiden.

Test- und Maskenpflichten weiterhin gesetzt

Zur Debatte steht auch, ob die 3G-Regel beim Frisör, in Kinos und Theatern bleibt. Der Landtag hatte im März das komplette Bundesland zum Corona-Hotspot erklärt. Test- und Maskenpflichten gelten daher auch über Ostern hinaus - vorerst bis zum 27. April.

Experte erwartet Abflauen der Corona-Welle

Der Rostocker Universitätsmediziner und Corona-Berater der Landesregierung, Emil Reisinger, sagte vor einer Woche, die Corona-Lage habe sich auch an den Krankenhäusern entspannt. Die jüngste Infektionswelle werde in Mecklenburg-Vorpommern im Laufe des Aprils abflauen, so Reisinger weiter. Er wisse zudem von mehreren neuen Impfstoffen, die bereits in der Erprobungsphase seien. Sie könnten laut Reisinger in zwei bis drei Monaten auf den Markt kommen. Im Herbst sei jedoch mit einer neuen Corona-Variante zu rechnen.

