Landesregierung: Bundeshilfen für MV-Werften kommen Stand: 05.10.2020 14:57 Uhr Wirtschaftsminister Glawe und Finanzminister Meyer sind sich sicher: Die MV-Werften bekommen einen Kreditvorschuss über 193 Millionen Euro vom Bund.

Der Bund will den MV-Werften in Wismar, Rostock und Stralsund schon vorzeitig einen Kreditvorschuss von 193 Millionen Euro gewähren. Das haben Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) nach einer Sitzung des Finanzauschusses in Schwerin bestätigt. Die Brückenfinanzierung kommt - so lautet die Botschaft der Landesregierung. Heute Abend ab 19 Uhr soll es dazu die entscheidende Sitzung in Berlin geben - und dabei werde der Bund grünes Licht geben, ist sich die Landesregierung nun sicher.

80 Millionen Euro für Gehälter und Betriebskosten

Damit könnten die Mittel ab Mittwoch oder Donnerstag ausgezahlt werden, so Wirtschaftsminister Glawe. Das Geld brauchen die angeschlagenen Werften, um ihre Kosten bis zum März nächsten Jahres zu decken: 80 Millionen sollen in Gehälter und Betreibskosten fließen. Mit weiteren 110 Millionen soll das das Kreuzfahrtschiff "Endeavor" in Stralsund fertig gebaut werden. Insgesamt hofft Genting auf 570 Millionen Euro Staatshilfen. Dafür fehlen allerdings noch Gutachten über die Zukunftsaussichten des Konzerns.

Großteil der Belegschaft in Kurzarbeit

Genting hatte 2016 die Werften in Mecklenburg-Vorpommern übernommen, um dort Kreuzfahrtschiffe für eigene Reedereien bauen zu lassen. Dann kam die Corona-Pandemie. An den Schiffbauprojekten will der Konzern festhalten. Der Großteil der Werftarbeiter in Wismar, Rostock und Stralsund ist seit Monaten in Kurzarbeit.

