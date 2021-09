Stand: 29.09.2021 14:02 Uhr Landespolizei bei Twitter-Marathon #Polizei110 am 1. Oktober dabei

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern wird am 1. Oktober öffentlich über eingehende Notrufe und Einsätze berichten. Mit dieser Aktion beteiligt sich Mecklenburg-Vorpommern am bundesweiten Twitter-Marathon, der an das "Twitter-Gewitter"der Berufsfeuerwehren angelehnt ist. Diese twittern immer am 11. Februar, dem Europäischen Tag des Notrufs. Der 1. Oktober ist als bundesweiter Tag des Polizeinotrufs "110" ausgewählt. Unter #Polizei110 soll nicht nur ein Einblick in die tägliche Arbeit der Polizei gewährt werden, sondern es soll vor allem auch dargestellt werden, wie herausfordernd, vielfältig und spannend Polizeiarbeit ist. | 29.09.2021 14:02