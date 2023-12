Landesjagdverbands MV hat neuen Präsidenten Stand: 14.12.2023 16:25 Uhr Nachdem Thomas Nießen als Präsident des Landesjagdverbandes in Mecklenburg-Vorpommern zurückgetreten ist, hat der Verband nun einen neuen Präsidenten - vorerst für den Übergang bis zur nächsten Wahl.

Der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern hat vorübergehend einen neuen Präsidenten. Der Jurist Florian Asche werde vorerst bis zur nächsten Wahl im April dieses Ehrenamt ausfüllen, heißt es in einer Mitteilung.

Weitere Informationen Ehrenamt missbraucht? Präsident des Landesjagdverbands MV tritt zurück Gegen Thomas Nießen standen mit Blick auf die Änderung des Landesjagdgesetzes seit Wochen Vorwürfe im Raum. mehr

Rücktritt wegen "unüberwindbare Differenzen"

Der vormalige Präsident Thomas Nießen war Anfang der Woche zurückgetreten. Eine Begründung dafür stand noch aus. Auf der Internetseite des Landesjagdverbandes heißt es nun: Es habe unüberwindbare Differenzen zwischen großen Teilen des Verbandes und Nießens gegeben. Anlass dafür war der Entwurf zum neuen Landesjagdgesetz. Nießen hatte dabei nicht die Positionen des Verbandes vertreten. Um weiteren Schaden abzuwenden, habe er seinen Rücktritt erklärt, heißt es in der Begründung.

Asche ist Jagdrechtsexperte

Sein Nachfolger arbeitet als Rechtsanwalt in Hamburg und ist Vorstand der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern. Er sei ein ausgewiesener Jagdrechtsexperte, so die Verbandsspitze.

