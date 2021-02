Stand: 16.02.2021 14:15 Uhr Landesimkerverband verzeichnet mehr Mitglieder in MV

Der Deutsche Imkerbund verzeichnet trotz Corona-bedingter Einschränkungen mehr Mitglieder. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen Zuwachs. 1.843 Frauen und Männer sind mittlerweile im Landesimkerverband organisiert. Das ist ein Plus von zwei Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. In Mecklenburg-Vorpommern werden pro Imker die meisten Völker gehalten, insgesamt etwa zehn. Der Bundesdurchschnitt liegt bei knapp sieben Völkern pro Imker. | 16.02.2021 14:20