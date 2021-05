Stand: 02.05.2021 15:45 Uhr Landesfußballverband MV spricht sich gegen DFB-Spitze aus

Der Präsident des Landesfußballverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Masuch, unterstützt die Forderungen nach einem Rücktritt von DFB-Präsident Keller. Das bestätigte Masuch NDR 1 Radio MV am Telefon. Die Präsidenten der deutschen Landes- und Regionalverbände haben dem Präsidenten des Deutschen Fussballbundes, Fritz Keller, bei ihrer Sitzung in Potsdam am Sonntagnachmittag das Vertrauen entzogen und ihn aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Dasselbe gilt auch für den DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius. | 02.05.2021 15:45