Landeserntedankfest in Dobbertin Stand: 02.10.2021 08:28 Uhr Mit einem Festkonzert am Freitagabend in der Klosterkirche haben in Dobbertin die Feiern zum Landeserntedankfest begonnen. Höhepunkt wird ein großer Festumzug am Sonntag sein.

Werke unter anderem von Händel und Bach erklangen in der Klosterkirche. Der Goldberger Kirchenmusiker Christian Wiebeck hatte Musikerinnen und Musiker der Magdeburger Philharmonie und drei Gesangssolisten eingeladen, Wiebeck selbst dirigierte. "40 Veranstaltungen hatten wir für das Festjahr 800 Jahre Dobbertin 2020 geplant, keine einzige konnte stattfinden. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun hier sein können", sagte Bürgermeister Dirk Mittelstädt (parteilos) vor dem Konzert. Auch das Landeserntedankfest im vergangenen Jahr war der Pandemie zum Opfer gefallen, nun wird es nachgeholt.

Mit bunten Wimpelketten und vielen liebevoll gestalteten Strohfiguren empfängt Dobbertin seine Gäste. Einen Kunst- und Handwerkermarkt haben die Gastgeber organisiert, auf der Hauptbühne: Musik und Tanzvorführungen, auch NDR Spaßvogel Leif Tennemann ist dabei. Für Kinder gibt es Bastelstände und Zauberei, eine Hüpfburg und das Sportmobil des Landessportbundes lädt zu Bewegung im Freien ein. Am Sonnabend-Abend dann: Tanz unter der Erntekrone.

Festgottesdienst und Umzug am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst in der Klosterkirche, der große Ernteumzug setzt sich um 11.30 Uhr in Bewegung. Am frühen Nachmittag wird die Erntekrone übergeben - auch das Erntekönigspaar stellt sich vor. Mit dabei ist auch der NDR in Mecklenburg-Vorpommern - mit den Moderatoren Ralf Markert und Nils Sörens und dem Wetterexperten Stefan Kreibohm. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat nach NDR-Informationen ihre Teilnahme abgesagt - eine Videobotschaft will sie aber nach Dobbertin senden, dafür werden die Organisatoren noch kurzfristig eine Leinwand in der Klosterkirche aufstellen. Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte im Vorfeld die Mecklenburger und Vorpommern ausdrücklich nach Dobbertin eingeladen und das mit einem Lob der Landwirtschaft verbunden: "Auch in der Corona-Krise hat die Landwirtschaft zu 100 Prozent abgeliefert und bewiesen, dass sie systemrelevant ist. Es bestanden zu keiner Zeit Versorgungsengpässe mit Lebensmitteln. Das zeigt: Die Landwirtschaft lebt und liebt ihre Aufgaben. Auf sie ist auch in Krisenzeiten Verlass!", betonte Backhaus.

Dobbertin: Vorzeigedorf in schwierigem Umfeld

Das Land hat einen engen Bezug zum Klosterdorf. Die Kirche ist anders als alle anderen Gotteshäuser in MV Landeseigentum, die historische Klosteranlage war in den vergangenen 30 Jahren mit mehr als 40 Millionen Euro Landesmitteln restauriert worden. Zu DDR-Zeiten waren hier, unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen, behinderte Menschen und Menschen mit psychischen Erkrankungen mehr verwahrt als betreut. Heute leben, lernen und arbeiten hier immer noch Menschen mit Behinderung, allerdings in einem baulich wie pädagogisch deutlich moderneren Umfeld, in einer Werkstatt, einer Schule und in Wohngemeinschaften, betreut vom Diakoniewerk Kloster Dobbertin. Dabei liegt das malerische Kloster am Dobbertiner See in einer besonderen Region. Experten erwarten, dass sich hier der demografische Wandel besonders auswirken wird - immer weniger Menschen, so die Prognosen, werden hier künftig leben und die werden immer älter sein. Doch die Dobbertiner haben vorgesorgt, haben in Eigeninitiative eine neue Wohnsiedlung mit barrierefreien Häusern gebaut, Ärzte und Physiotherapeuten ins Dorf geholt und ein Nahwärmenetz für die Wärmeversorgung aufgebaut.

Viel ehrenamtliche Arbeit für das Festwochenende

Schon das Festkonzert am Freitagabend wäre ohne viele ehrenamtliche Helfer nicht möglich gewesen. Das hatte Bürgermeister Mittelstädt in seiner kurzen Ansprache zu Konzertbeginn betont und den Helfern gedankt. Frauen in Dobbertiner Trachten empfingen die Gäste, kümmerten sich um die Versorgung, überreichten Blumen, hatten die Kirche geschmückt. Dass die wieder eine Orgel hat - im vergangenen Jahr wurde sie eingebaut - ist ebenfalls dem ehrenamtlichen Engagement vieler Dobbertiner geschuldet, ein Verein hatte Geld gesammelt und Klinken geputzt, bis neben vielen kleineren Spendern auch das Land Geld für den Orgelneubau gegeben hatte. Und nun ist auch das Landeserntedankfest im Klosterdorf ein Fest, das nur möglich ist, weil viele Menschen mitanpacken. In der Gemeinde Dobbertin leben rund 1100 Menschen, sie gehört zum Amt Goldberg-Mildenitz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 02.10.2021 | 08:28 Uhr