Landeserntedankfest: Proteste nach Gottesdienst

In der geschmückten Inselkirche Kloster auf Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Vormittag das Landeserntedankfest Mecklenburg-Vorpommerns mit einem Gottesdienst begonnen. Die Landesbischöfin der evangelischen Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, hat in ihrer Predigt zu einem radikalen Umdenken im Umgang mit Natur und Umwelt aufgerufen. "Wenn Erntedank mehr sein soll als ein buntes Fest, dann ist es an der Zeit, dass wir auch die Not unserer Erde, die Bedrohung der Schöpfung unser Herz finden lassen", so Kühnbaum-Schmidt. Unter den Gottesdienstbesuchern waren unter anderem Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Agrarminister Till Backhaus, Energieminister Christian Pegel, Sozialministerin Stefanie Drese und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (alle SPD).

Proteste nach dem Gottesdienst

Vor der Kirche erwarteten Einwohner aus dem Inselort Neuendorf die Regierungsmitglieder. Sie protestierten gegen die Erhöhung der Pachtpreise für das Land um ihre Häuser. Betroffen seien etwa 80 Familien, die dort teilweise in der fünften oder sechsten Generation wohnen und die umgebenden Wiesen schon immer nur pachten konnten, wie Karin Schlott vom Vorstand der Interessengemeinschaft Neuendorf sagte. Statt 26 Cent pro Quadratmeter sollten sie jetzt 3,20 Euro zahlen. Agrarminister Till Backhaus versprach, sich für eine Lösung einzusetzen.

Schon im Vorfeld Kritik am Ausrichtungsort

Erwartet werden beim Landeserntedankfest bis zu 9.000 Besucher. In Mecklenburg-Vorpommern ist es seit Jahrzehnten Tradition, dass Kirche und Land miteinander Erntedank feiern. Die Entscheidung des Agrarministeriums, das diesjährige Landeserntedankfest auf Hiddensee auszurichten, hatte bereits im Vorfeld für Kritik gesorgt. Viele Bauern und Landwirte können es nicht nachvollziehen, dass das Fest auf einer Ferieninsel gefeiert wird. Es sei mehr als fraglich, ob es auf Hiddensee möglich sei, ein repräsentatives Bild der Landwirtschaft zu zeigen, heißt es. Für das diesjährige Erntedankfest hatten sich auch Stralsund, Ferdinandshof und Süderholz beworben.

