Landeselternrat gegen Kleiderordnung an MVs Schulen Stand: 08.09.2023 05:47 Uhr Die Forderung des Bundeselternrates, an den Schulen Bekleidungsregeln einzuführen, trifft in Mecklenburg-Vorpommern auf Ablehnung. Der Landeselternrat hält nichts davon, lottrige, zerrissene oder freizügige Kleidung zu verbieten.

Der Bundeselternrat hat sich für Bekleidungsregeln an Schulen ausgesprochen. Anlass für den Vorstoß des Elternrats ist die Debatte in Frankreich. Dort hatte sich Präsident Macron kürzlich für Einheitskleidung an Schulen ausgesprochen. Der Landeselternrat in MV sieht da allerdings keinen Handlungsbedarf.

Landeselternrat: Angemessene Kleidung, aber keine Kleiderordnung

Grundsätzlich sei Kay Czerwinski vom Landeselternrat in Mecklenburg Vorpommern schon dafür, dass Schüler angemessen gekleidet sein sollten, aber das müssten Eltern selbst jeden Morgen mit ihren Kindern ausmachen. Verbote würden da nichts bringen und seien auch nicht umsetzbar. Das Thema Kleiderordnung käme immer mal wieder im Zusammenhang mit Mobbing hoch, da gehe es aber um Markenklamotten und die Diskussion um Schuluniformen. Hier sieht Czerwinski ein gesellschaftliches Problem, dass Wertigkeit und Ansehen oft nicht über Leistung, sondern über Ausstattung, also auch Kleidung, nach außen getragen werde. Dass die Jugend aber etwas macht, was den Eltern nicht gefällt, das hätte es auch schon im Altertum gegeben. Zerrissene, lottrige oder freizügige Klamotten sind eben auch eine Form des Protestes.

Bundeselternrat: Kleiderordnung in die Hausordnung aufnehmen

Die Vorsitzende des Bundeselternrates, Christiane Gotte, hält Kleidungsregeln zwar für sinnvoll, eine Einheitskleidung wie es die Überlegung in Frankreich ist, schwebt ihr aber nicht vor. Allerdings würden vor allem Mütter in den Kleidungsregeln einen Vorteil sehen, um morgendlichen Diskussionen mit ihren Kindern zu entgehen, sagte Gotte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Eine Vorstellung, wie eine Kleiderordnung praktisch aussehen könnte, hat sie auch: Die Schulen sollten die Regeln in ihre Hausordnungen aufnehmen und Schülerinnen und Schüler, die nicht ordentlich angezogen seien, nach Hause schicken. Der Deutsche Lehrerverband hält davon - ähnlich wie der Landeselternrat in MV - nichts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.09.2023 | 05:30 Uhr