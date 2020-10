Landeselternrat fordert Digitalstrategie für Schulen in MV Stand: 26.10.2020 11:16 Uhr Die Schulen im Land sind nach wie vor nicht für einen wirklich digitalen Unterricht gerüstet. Der Landeselternrat in Mecklenburg-Vorpommern fordert einen digitalen Masterplan.

Nachdem sich Elternvertreter aus allen Regionen des Landes in einer digitalen Webkonferenz miteinander ausgetauscht haben, kommen sie zu dem Schluss, dass weiter die digitale Ausstattung, also die Technik für Lehrer und Schüler, fehlt.

Landeselternrat: Digitales Lernen in rudimentären Anfängen

Auch das Vorhaben, bedürftige Schüler schnell mit Laptops auszustatten, sieht der Sprecher des Landeselternrates Kay Czerwinski bis heute "in rudimentären Anfängen". Das gelte auch für die vom Land unterstützte digitale Lernplattform "itslearning". Mittlerweile liegen durchaus Erfahrungen aus den Schulen und Klassen vor, die seit Schuljahresbeginn in Quarantäne mussten - auch diese Schüler hätten überwiegend wieder Arbeitsblätter und Aufgaben zugeschickt bekommen. Ein Austausch zwischen Lehrern und Schülern, also wirkliche Interaktion habe kaum stattgefunden, so der Landeselternrat. Das könne man nicht als digitalen Unterricht bezeichnen.

Masterplan für digitalen Unterricht gefordert

Gemeinsam schlagen Elternvertreter aus allen Regionen des Landes einen Masterplan Digitalunterricht vor, koordiniert vom Bildungsministerium und den Schulträgern. Es müsse schnellstens eine Bestandsaufnahme geben, was technisch an den Schulen und in den Familien der Schüler vorhanden sei oder gebraucht werde. Schulträger müssten schneller Endgeräte und Netzanschlüsse bereitstellen. Und das Bildungsministerium müsse sich um die Inhalte kümmern, so der Sprecher des Landeselternrates Kay Czerwinski: "Gleichzeitig haben wir eine große Anzahl von Lehrern, die im Homeoffice sind, weil sie zur Risikogruppe gehören. Da könnten wir uns vorstellen, dass diese Lehrer eine digitale Schule bilden, dass sie dann Schüler unterrichten, die in Quarantäne oder im Distanzunterricht sind - um da eine klare Struktur reinzubekommen." Austausch mit den Lehrerinnen und Lehrern - das habe schon im Frühjahr gefehlt, so der Landeselternrat. Die Elternvertreter befürchten, dass wieder Schulstoff verloren geht, wenn Schulen in den kommenden Wochen und Monaten wegen der Corona-Pandemie schließen müssen.

