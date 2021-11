Landesdelegiertenkonferenz: MV-Grüne legen Kurs fest Stand: 06.11.2021 06:56 Uhr In Wismar treffen sich heute die Landesdelegierten von Bündnis90/Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals nach den Wahlen wollen die sieben Abgeordneten aus Bundestag, sowie Europa- und Landesparlament gemeinsam mit den Delegierten eine Bestandsaufnahme vornehmen und die Ziele für die kommende Legislatur festlegen.

Der letzte Parteitag im Juni war noch digital durchgeführt worden - nun treffen sich die 111 Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern wieder persönlich. Bei dem Treffen gelten strikte Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie wie eine Maskenpflicht. Besonders die Rede der Bundestagsabgeordneten Claudia Müller wird mit Spannung erwartet. Sie will über den aktuellen Stand der Koalitionsgespräche in Berlin berichten. Für die Landesgrünen waren die Sondierungsgespräche zur Regierungsbildung im Land dagegen schnell und nahezu geräuschlos vorbei. Aber: Der Wiedereinzug ins Landesparlament motiviere und man wolle jetzt in die Oppositionsrolle finden, sagte ein Fraktionssprecher.

Gremien werden gewählt

Die Delegierten holen in Wismar außerdem die Wahlen einiger Parteigremien nach. Teils gibt es mehrere Bewerber auf einen Posten. Das zeige, dass die Partei gewachsen sei und sich viele Mitglieder einbringen wollen, so Grünen-Landeschef Ole Krüger. Diskutiert werden außerdem Ziele für die künftige Kommunal- und Landespolitik. Ein Antrag sieht vor, dass für die Mahlzeiten in Kitas, Krankenhäusern und Betriebskantinen mehr regionale und biologisch erzeugte Lebensmittel verwendet werden.

Die Grünen hatten bei der Landtagswahl 6,3 Prozent der Stimmen geholt und stellen im neuen Landtag fünf Abgeordnete.

