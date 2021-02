Stand: 02.02.2021 13:13 Uhr Landesbischöfin wirbt für digitale Kirche

Landesbischöfin Kühnbaum-Schmidt will die digitalen Angebote der Nordkirche ausweiten. Der gesellschaftliche Wandel fordere neue Akzente in der kirchlichen Verkündigung, sagte Kühnbaum-Schmidt in Schwerin. Die Digitalisierung bedeute für die Nordkirche einen Paradigmenwechsel. Medien wie Facebook, Twitter oder Instagram würden die Kirche verändern. Sie müsse sich stärker an der Nachfrage orientieren. | 02.02.2021 13:15