Stand: 05.05.2021 18:03 Uhr Landesbehindertengleichstellungsgesetz auf den Weg gebracht

Der Landtag hat eine Änderung des Landesbehindertengleichstellungsgesetz auf den Weg gebracht. Behörden mit Publikumsverkehr müssen künftig barrierefrei gebaut werden. Außerdem soll es einen Inklusionsförderrat geben. Leichte - also barrierefreie Sprache - soll bei Formularen und offiziellen Dokumenten eingeführt werden. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) begrüßte die Schritte in Richtung einer umfassenden Inklusion. Kritik an dem Gesetzesentwurf kam von der Opposition: Die Linksfraktion findet, die Gesetzesänderung greife viel zu kurz. Die AfD bemängelte, dass die Landesregierung nur Lippenbekenntnisse vorzuweisen habe und keine Kosten benenne. | 05.05.2021 18:02