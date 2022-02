Stand: 15.02.2022 15:38 Uhr Landesbeauftragte sieht hohen Beratungsbedarf zu DDR-Unrecht

Die Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur in Mecklenburg-Vorpommern sieht auch unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie einen hohen Beratungsbedarf. 627 Menschen im Nordosten nahmen im vergangenen Jahr die Beratungsangebote der Landesbeauftragten an, wie aus dem Jahresbericht für 2021 hervorgeht. Viele, die wegen des erlittenen Unrechts Anspruch auf Unterstützung haben, würden diese jedoch nicht beantragen - das läge laut Drescher am komplizierten und belastenden Anerkennungsverfahren. | 15.02.2022 15:38