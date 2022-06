Landesanglerverband freut sich über junge Mitglieder Stand: 18.06.2022 14:22 Uhr Die Angler Mecklenburg-Vorpommerns haben sich in Linstow bei Güstrow zu ihrer Jahresversammlung getroffen. Laut Vizepräsidentin Liane Janssen ist derzeit das Interesse an einer Mitgliedschaft im Verband groß.

Der Landesanglerverband in Mecklenburg-Vorpommern hat derzeit 46.000 Mitglieder und das Interesse an einer Mitgliedschaft sei groß, so Vizepräsidentin Liane Janssen. Außerdem sinke der Altersdurchschnitt. Ein möglicher Grund könnte das Projekt "Angeln macht Schule" sein.

Boote dürfen Elektromotoren nutzen

Dabei lernen Kinder und Jugendliche an Ganztagsschulen die Gewässer in ihrer Nähe kennen und erfahren viel über die örtliche Pflanzen- und Tierwelt. Das kommt gut an und führt dazu, dass gerade junge Menschen dann auch beim Angeln bleiben, so Janssen. Darüber hinaus freut sich die Vizepräsidentin unter anderem darüber, dass Angler seit Neuestem für ihre Boote auf jedem Gewässer Elektromotoren nutzen dürfen.

Wasserkraftanlagen sollen zurückgebaut werden

Außerdem dürfen Angler im Kreisverband Neustrelitz nun die Waldgebiete betreten und befahren. Dort liegen Pachtgewässer mitten im Wald. Bisher waren die Gewässer für Angler schwer zu erreichen. Denn laut dem Waldgesetz durften Angler die Waldwege nicht nutzen. Nun gibt es laut Torsten Zell aus dem Neustrelitzer Kreisverband eine Ausnahmegenehmigung und die Angler könnten sich besser um die Seen kümmern.

Der Landesanglerverband forderte bei der Versammlung den Rückbau von Wasserkraftanlagen an Flüssen und keine weiteren Planungen von Stauwehren. Laut dem Vorsitzenden des Landesanglerverbands, Axel Pipping, sei der Schaden größer als die Erträge. Viele Fische sterben durch die Anlagen, so Pipping.

